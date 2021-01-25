Врач рассказал о пользе кофе

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников заявил, что не стоит полностью отказываться от употребления кофе, так как слухи о вреде этого напитка сильно преувеличены.

В беседе с изданием «Аргументы и факты» Станислав Арканников уточнил, что мифы о вреде кофе в основном связаны с одним конкретным веществом — кофеином, но его в напитке всего 0,6—0,7%, куда меньше, чем в чае.

Кофеин обладает стимулирующим действием, способен снять головную боль, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды. Он устраняет сонливость, повышает умственную и физическую работоспособность, напомнил эксперт.

Современные научные исследования подтверждают, что умеренное употребление кофе снижает риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета второго типа и не способствуют развитию сердечно-сосудистых патологий. Он также снижает риск развития рака печени, простаты и молочной железы.

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