Врач рассказал о пользе кофе

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников заявил, что не стоит полностью отказываться от употребления кофе, так как слухи о вреде этого напитка сильно преувеличены.
Врач рассказал о пользе кофе
  • Pixabay

В беседе с изданием «Аргументы и факты» Станислав Арканников уточнил, что мифы о вреде кофе в основном связаны с одним конкретным веществом — кофеином, но его в напитке всего 0,6—0,7%, куда меньше, чем в чае.

Кофеин обладает стимулирующим действием, способен снять головную боль, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды. Он устраняет сонливость, повышает умственную и физическую работоспособность, напомнил эксперт.

Современные научные исследования подтверждают, что умеренное употребление кофе снижает риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета второго типа и не способствуют развитию сердечно-сосудистых патологий. Он также снижает риск развития рака печени, простаты и молочной железы.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить