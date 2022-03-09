Мишустин: план правительства по поддержке экономики будет постоянно пополняться

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План действий правительства России по поддержке экономики в условиях санкций будет постоянно пополняться, исходя из развития событий, при этом не все мероприятия связаны с прямой финансовой поддержкой, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: план правительства по поддержке экономики будет постоянно пополняться
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Подготовку планируемых изменений кабмин «ведёт на системной, постоянной основе», отметил председатель правительства.

По его словам, для координации усилий разработан проект плана.

«Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата. На облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм Уголовно-процессуального и Административного кодексов», — сказал Мишустин.

Он также выразил уверенность в том, что турбулентность, связанная с санкциями, закончится, однако в условиях «кредитного сжатия» необходима активная поддержка инвестиций.

Мишустин отметил, что правительство уже создало комплекс мер для стабильной работы строительной отрасли. Также комплекс решений предусмотрен для транспорта.

Вместе с тем правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.

Также кабмин предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц со всех процентов, полученных по вкладам за 2021—2022 годы.

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