Правительство России пересмотрит подход к уплате повышенного транспортного налога
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«С этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Минпромторг предложил повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 млн до 10 млн рублей.
В декабре глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что идёт обсуждение повышения стартовой планки стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом.