Правительство России пересмотрит подход к уплате повышенного транспортного налога

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Правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.
Правительство России пересмотрит подход к уплате повышенного транспортного налога
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«С этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Минпромторг предложил повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 млн до 10 млн рублей.

В декабре глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что идёт обсуждение повышения стартовой планки стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом.

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