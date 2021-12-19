В Минпромторге обсудили повышение цен на авто, облагаемых «налогом на роскошь»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что в ведомстве обсуждают повышение стартовой планки стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом.

«Повышение начальной планки? Да, обсуждаем», — передаёт ТАСС заявление Мантурова.

В министерстве подчеркнули, что не задаются целью изменить количество наименований авто, облагаемых «налогом на роскошь».

В мае фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект, предлагающий ввести с 1 января 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов.

В феврале Минпромторг представил обновлённый перечень автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Теперь так называемый «налог на роскошь» касается 1387 моделей, стоимость которых начинается от 3 млн рублей.