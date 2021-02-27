Список из 1387 моделей: Минпромторг обновил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Минпромторг представил обновлённый перечень автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Теперь так называемый «налог на роскошь» касается 1387 моделей, стоимость которых начинается от 3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом список расширился на 87 транспортных средств.

Министерство промышленности и торговли России расширило список легковых автомобилей, владельцам которых придётся платить так называемый налог на роскошь. Перечень состоит из четырёх категорий. В общей сложности в нём теперь 1387 моделей машин.

Напомним, что налог на роскошь представляет собой увеличенную ставку транспортного налога, которая определяется в зависимости от категории автомобиля.

В первой категории представлены автомобили средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей включительно не старше трёх лет, в общей сложности 635 моделей. За год в этом сегменте прибавилось три модели. За них предстоит оплатить транспортный налог с коэффициентом 1,1.

В разделе от 5 до 10 млн рублей значатся 520 автомобилей, прибавилось 34 модели. Владельцам этих машин налог придётся заплатить в двойном размере.

Категория от 10 до 15 млн рублей расширилась на 31 модель, достигнув 131 автомобиля. В самом дорогом сегменте — от 15 млн рублей — теперь 101 автомобиль (плюс 19 машин).

Для владельцев машин от 10 млн коэффициент налога на роскошь будет умножен на три.

Отметим, что в перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, находятся автомобили следующих марок: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

AFP

© Yuri KADOBNOV

В министерстве подчеркнули, что список формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учётом года выпуска, предоставленных производителями или уполномоченными лицами производителей ТС.

«Минпромторг России не ставит цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и отражает ту информацию, которая представлена вышеуказанными организациями», — заметили в министерстве.

Напомним, что перечень облагаемых налогом автомобилей впервые появился в 2014 году, тогда в список Минпромторга вошла 191 модель.

В ноябре 2020 года Федеральная налоговая служба России обратилась с предупреждением к владельцам автомобилей дороже трёх миллионов рублей, напомнив о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели своё транспортное средство со скидкой.

«Стоит отметить, для расчёта налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещённая в перечне легковых автомобилей средней стоимостью от трёх миллионов рублей, который публикуется на официальном сайте Минпромторга», — говорилось в сообщении.

Также в ФНС подчеркнули, что в случае неуплаты налога на роскошь начнёт расти налоговая задолженность за счёт начисления пеней. В этом случае будет направлено требование об уплате просрочки.

«Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счёт должника или арестовать его имущество», — предупреждали в надзорном органе.

«Пора пересмотреть параметры»

Как заявил RT автоэксперт Игорь Моржаретто, Минпромторг поступил сугубо по закону, однако, по его мнению, пора менять порог стоимости, при которой автомобиль включается в перечень облагаемых налогом на роскошь.

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«Потому что, когда перечень только принимался, курс рубля был иным. И тогда за 3 млн рублей можно было купить был действительно роскошный автомобиль, например, Mercedes Е класса в хорошей комплектации. Сейчас в эту категорию попадают уже бюджетные автомобили, такие как KIA, Honda и Skoda. И если так пойдёт и дальше, курс будет меняться, а автомобили — дорожать, то уже покупая бюджетный автомобиль мы будем платить налог на роскошь. Давно пора пересмотреть параметры», — подчеркнул Моржаретто.

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, он выступает против налога на роскошь для автомобилей, поскольку владельцы ТС уже платят транспортный налог.

«Мы и так платим налог. И если мы ещё платим налог на роскошь, тогда выберите что-то одно. Либо транспортный налог, либо налог на роскошь. Если считать более справедливо, то, наверное, это налог на роскошь. Но опять же нужно исходить не из стоимости нового автомобиля и назначать всем, а с учётом их продажной стоимости. У того же Mercedes пяти—семи лет, а то и десяти—двенадцати ценник может быть как у нового Solaris», — пояснил собеседник RT.