В ФАР предложили пересмотреть налог на роскошь для автомобилей

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Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов предложил пересмотреть налог на роскошь для машин.
В ФАР предложили пересмотреть налог на роскошь для автомобилей
  • РИА Новости

«Пора увеличивать планку с 3 млн до 4—5 млн рублей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если посмотреть курс национальной валюты за последние три года, то можно заметить, что всё больше автомобилей подпадает под налог.

Как считает Едрышов, если существующая планка не изменится, то в ближайшие годы около 20 популярных моделей могут оказаться в списке подпадающих под налог на роскошь.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2020 году россияне купили 445,5 тыс. новых автомобилей европейских марок, что на 5% меньше по сравнению с 2019-м.

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