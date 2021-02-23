В ФАР предложили пересмотреть налог на роскошь для автомобилей

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов предложил пересмотреть налог на роскошь для машин.

«Пора увеличивать планку с 3 млн до 4—5 млн рублей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если посмотреть курс национальной валюты за последние три года, то можно заметить, что всё больше автомобилей подпадает под налог.

Как считает Едрышов, если существующая планка не изменится, то в ближайшие годы около 20 популярных моделей могут оказаться в списке подпадающих под налог на роскошь.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2020 году россияне купили 445,5 тыс. новых автомобилей европейских марок, что на 5% меньше по сравнению с 2019-м.