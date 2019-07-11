Счётная палата предлагает усовершенствовать «налог на роскошь»

Счётная палата России обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами и предложила усовершенствовать действующий механизм взывания так называемого налога на роскошь.

«Вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своём официальном сайте. В нём не оказалось таких представителей премиального класса как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport», — говорится в сообщении Счётной палаты.

Также отмечается, что для некоторых автомобилей, входящих в список, повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.

«Нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — цитирует Счётная палата своего аудитора Сергея Штогрина.

В марте сообщалось, что Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента.