Счётная палата предлагает усовершенствовать «налог на роскошь»
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«Вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своём официальном сайте. В нём не оказалось таких представителей премиального класса как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport», — говорится в сообщении Счётной палаты.
Также отмечается, что для некоторых автомобилей, входящих в список, повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.
«Нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — цитирует Счётная палата своего аудитора Сергея Штогрина.
В марте сообщалось, что Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента.