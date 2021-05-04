В Госдуме разработали законопроект о налоге на роскошь

Фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект, предлагающий ввести с 1 января 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов.

Документ направлен на получение заключения правительства, сообщила пресс-служба фракции.

«Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь», — заявил председатель партии Сергей Миронов.

По его словам, за счёт этого в бюджет страны ежегодно будут поступать триллионы рублей, которые следует направить на борьбу с бедностью.

Политик привёл данные, согласно которым в 2020 году в Москве купили элитного жилья на 122 млрд рублей, а за I квартал 2021-го — на 50 млрд. Он полагает, что «владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги».

Миронов считает важным, чтобы этот налог платили организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. При этом его предлагается не распространять на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности.

В феврале был обновлён перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей.