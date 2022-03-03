Минпромторг инициировал повышение планки «налога на роскошь» для автомобилей
«Минпромторг России разработал поправки,.. предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что данные изменения будут распространяться на машины, купленные с 1 января 2022 года.
Проект в ближайшее время внесут в правительство.
В декабре глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что в ведомстве обсуждают повышение стартовой планки стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом.