Кабмин намерен освободить граждан от налога с процентов по вкладам за 2021–2022 годы

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Правительство России предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц со всех процентов, полученных по вкладам за 2021–2022 годы.
Кабмин намерен освободить граждан от налога с процентов по вкладам за 2021–2022 годы
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий 2022 год позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения», — добавил он.

Также правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова поднять до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. По её словам, такая инициатива является «правильной». 

Она также допустила возможность появления в таком случае нового банковского продукта.

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