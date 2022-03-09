Кабмин намерен освободить граждан от налога с процентов по вкладам за 2021–2022 годы
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Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий 2022 год позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения», — добавил он.
Также правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова поднять до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. По её словам, такая инициатива является «правильной».
Она также допустила возможность появления в таком случае нового банковского продукта.