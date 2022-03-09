Кабмин намерен освободить граждан от налога с процентов по вкладам за 2021–2022 годы

Правительство России предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц со всех процентов, полученных по вкладам за 2021–2022 годы.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий 2022 год позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения», — добавил он.

Также правительство России решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова поднять до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. По её словам, такая инициатива является «правильной».

Она также допустила возможность появления в таком случае нового банковского продукта.