В Госдуме прокомментировали идею увеличить не облагаемую налогом сумму вкладов семьи

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова поднять до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.
В Госдуме прокомментировали идею увеличить не облагаемую налогом сумму вкладов семьи
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  • © Dobrila Vignjevic

Комментируя предложение, парламентарий отметила, что такая инициатива является «правильной». 

«Необходимо, наверное, обеспечить семью такой возможностью, поскольку это будет способствовать в том числе семейным вложениям», — сообщила депутат.

Она также допустила возможность появления в таком случае нового банковского продукта.

«Нужно внимательно рассмотреть предложение со всех сторон, со всех точек зрения... дать возможность семье получать вполне небольшие доходы», — добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой об увеличении до 2 млн не облагаемой налогом совокупной суммой вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.

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