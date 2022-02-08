В Госдуме прокомментировали идею увеличить не облагаемую налогом сумму вкладов семьи

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова поднять до 2 млн не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.

Комментируя предложение, парламентарий отметила, что такая инициатива является «правильной».

«Необходимо, наверное, обеспечить семью такой возможностью, поскольку это будет способствовать в том числе семейным вложениям», — сообщила депутат.

Она также допустила возможность появления в таком случае нового банковского продукта.

«Нужно внимательно рассмотреть предложение со всех сторон, со всех точек зрения... дать возможность семье получать вполне небольшие доходы», — добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой об увеличении до 2 млн не облагаемой налогом совокупной суммой вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.