Депутат ГД Нилов предложил изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил поднять до 2 млн необлагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Нилов предложил изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар
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В обращении законодатель напомнил, что процентные доходы физических лиц, полученные от банковских вкладов в размере свыше 1 млн рублей, подлежат налогообложению.

При этом в настоящее время, как уточнил Нилов, при исчислении данного налога не учитываются положения гражданского и семейного законодательства, в соответствии с которыми нажитое в браке имущество считается совместным имуществом супругов в равных долях.

Так, один из супругов может иметь вклад в размере 1,5 млн рублей, второй не иметь вклада. В итоге один из них обязан оплатить налог с процентных доходов, хотя фактически данный вклад принадлежит обоим супругам в равных долях в размере менее 1 млн рублей, отметил парламентарий.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, прошу Вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учёта вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — говорится в тексте обращения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых россиян до 50%.

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