Депутат Госдумы Фёдоров предложил отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить от уплаты налога на доход сделки по продаже унаследованной недвижимости. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что в соответствии с законодательством гражданин имеет право продать унаследованное недвижимое имущество лишь по истечении трёх лет владения данной собственностью.

Данная норма, как считает Фёдоров, создаёт определённые трудности для наследников, которые уже имеют собственное жильё и изначально планируют продажу полученного наследства: данные граждане или вынуждены оплатить значительную сумму в виде 13-процентного налога при продаже квартиры после вступления в наследство, или ожидать положенный по закону срок и производить коммунальные отчисления за жильё, которым они фактически не пользуются.

При этом полученная по наследству квартира или дом не всегда могут быть пригодными для сдачи в аренду в целях компенсации затрат на коммунальные услуги, отметил депутат.

Более того, он уточнил, что в определённых ситуациях наследниками недвижимого имущества могут выступать сразу несколько граждан, не состоящих в родстве. Например, дети от первого брака наследодателя и супруга от второго брака. Очевидно, данные граждане не будут совместно проживать в наследуемом жилье, могут иметь разные мнения относительно сдачи в аренду данной собственности, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте обращения.

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