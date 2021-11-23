В России предложили запретить изымать за долги купленное на маткапитал жильё

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, в настоящее время наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей, воспитывающих детей, остаётся материнский (семейный) капитал.

При этом она добавила, что при приобретении недвижимости на эти деньги родители обязаны выделить детям доли в собственности на жилое помещение.

Это обязательство следует рассматривать как дополнительную гарантию обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних детей, отметила детский омбудсмен.

Однако, по её словам, при обращении взыскания на жилое помещение и при выселении всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, данная гарантия лишается смысла.

Волынец заявила, что наличие у собственника детей не является препятствием для изъятия залоговой недвижимости, то есть кредитная организация вправе инициировать выселение несовершеннолетнего ребёнка из ипотечной квартиры.

Она предложила инициировать внесение изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

«В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи», — говорится в тексте обращения.

В свою очередь, сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребёнка в республике Татарстан Аида Ибрагимова в беседе с RT пояснила, что по закону на единственное жильё нельзя обращать взыскание, но на ипотечную квартиру подобный запрет не распространяется.

«Сейчас зачастую семьи (мы исходим из обращений, которые поступают в адрес аппарата) говорят, что они купили квартиру в ипотеку и, естественно, пустили в часть погашений средства материнского капитала», — рассказала специалист.

При этом эксперт отметила, что у семей может возникнуть сложная жизненная ситуация, например развод, при которой теряется возможность выплачивать ипотеку, и тогда банк заберёт квартиру, поскольку она находится в залоге.

По её словам, чтобы защитить детей, предлагается внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.