В России предложили сделать проезд на городском транспорте бесплатным для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как напомнила Волынец, с 1 января 2022 года в Москве начнут действовать новые меры поддержки многодетных семей.

Она также добавила, что комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и их детям до восемнадцати лет, независимо от факта обучения детей в образовательном учреждении.

«Принимая во внимание изложенное, в целях усиления социальной поддержки многодетных семей в Российской Федерации предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

В связи с этим Волынец заявила о необходимости инициировать принятие соответствующего федерального закона о предоставлении на территории России права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий обоим родителям в многодетной семье и их детям до восемнадцати лет или до окончания обучения в общеобразовательной организации, чтобы данная льгота действовала на всей территории страны.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести единые общефедеральные правила получения многодетными семьями налоговых преференций на владение автомобилями.