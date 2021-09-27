В России предложили сделать едиными по всей стране налоговые льготы на авто для многодетных

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RT
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести единые общефедеральные правила получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличить возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили сделать едиными по всей стране налоговые льготы на авто для многодетных
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Петров отметил, что налоговые преференции для многодетных семей разнятся от региона к региону.

К примеру, как он объяснил, в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одно транспортное средство в семье на выбор, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 л. с.

«Безусловно, такие меры поддержки актуальны и нужны, однако жизненные реалии требуют от нас идти в ногу со временем», — подчеркнул он.

Также Петров добавил, что часто многодетные семьи пользуются не одной машиной.

Кроме того, часто бывает, что родители не всегда владеют отечественными машинами или машинами с маломощными моторами, добавил собеседник RT.

«В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью», — говорится в тексте обращения.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.

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