В России предложили сделать едиными по всей стране налоговые льготы на авто для многодетных

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести единые общефедеральные правила получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличить возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Петров отметил, что налоговые преференции для многодетных семей разнятся от региона к региону.

К примеру, как он объяснил, в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одно транспортное средство в семье на выбор, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 л. с.

«Безусловно, такие меры поддержки актуальны и нужны, однако жизненные реалии требуют от нас идти в ногу со временем», — подчеркнул он.

Также Петров добавил, что часто многодетные семьи пользуются не одной машиной.

Кроме того, часто бывает, что родители не всегда владеют отечественными машинами или машинами с маломощными моторами, добавил собеседник RT.

«В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью», — говорится в тексте обращения.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.