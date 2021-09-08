В России предложили новую льготу для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам. Копия обращения на имя министра транспорта Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Как объяснила Волынец, согласно ч. 1 ст. 41 федерального закона №257-ФЗ от платы за проезд наряду, например, со специальными транспортными средствами, транспортом общего пользования освобождаются и иные категории пользователей, которые определяются собственниками платных автомобильных дорог или публичным партнёром.

Кроме того, добавила общественница, в ч. 2 и 4 ст. 41 этого же закона закреплено право собственника (владельца) платной автомобильной дороги, автомобильной дороги, содержащей платные участки, устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которым предоставляется право льготного проезда или проезда без взимания платы.

По её словам, необходимо создать дополнительные условия для оказания поддержки многодетным семьям.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Виталий Геннадьевич, инициировать внесение изменений в ч. 1 ст. 41 федерального закона №257-ФЗ, в частности освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог», — говорится в обращении.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, потраченные ими на обучение в вузе.