В Госдуме рассказали об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева рассказала об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных семей.
В Госдуме рассказали об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных
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В беседе с «Парламентской газетой» она уточнила, что в опросе участвовали все регионы страны.

По итогам мониторинга были выявлены самые распространённые меры поддержки многодетных семей в регионах. 

«Так, в 71 регионе многодетные семьи получают компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. В 52 регионах дети и один из родителей имеют льготы на проезд в автобусах, троллейбусах и пригородных электричках. В 37 субъектах семьи, помимо федерального, получают также и региональный маткапитал. В большинстве субъектов многодетные семьи получают бесплатные лекарства, а также компенсацию на покупку школьной формы и письменных принадлежностей», — пояснила Окунева.

Она добавила, что некоторые регионы ввели свои льготы.

Например, она упомянула о денежной альтернативе земельному участку, о поддержке от местных властей родителям-предпринимателям, а также о праве на бесплатную парковку для родителей.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

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