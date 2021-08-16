В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе
- РИА Новости
В своëм обращении законодатель отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.
«В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — говорится в тексте обращения.
Парламентарий добавил, что реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.
Ранее в Госдуме рассказали об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных.