В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе
  • РИА Новости

В своëм обращении законодатель отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — говорится в тексте обращения.

Парламентарий добавил, что реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.

Ранее в Госдуме рассказали об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных.

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