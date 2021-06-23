В России предложили ввести «многодетный» капитал

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям. Копии обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести «многодетный» капитал
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Как отметила Волынец, в соответствии с принятыми поправками к Конституции России дети являются приоритетом государственной политики.

Она подчеркнула, что в качестве поддержки многодетных семей необходимо разработать регламент для введения ежегодных выплат таким семьям — «многодетного» капитала — в размере 100 тыс. рублей до достижения младшим ребёнком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

«В условиях, пока ещё не принят федеральный закон «О статусе многодетной семьи», предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — говорится в обращении.

По словам Волынец, чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребёнка и устранению этого фактора будет способствовать введение «многодетного» капитала.

Ранее президент России Владимир Путин предложил освободить семьи, в которых есть двое и более детей, от уплаты налога на доход при продаже жилой недвижимости, если в ближайшем году они планируют приобрести новую.

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