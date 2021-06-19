Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи, в которых есть двое и больше детей, от уплаты налога на доход при продаже жилой недвижимости, если в ближайший год они планируют приобрести новую.

Об этом он заявил в ходе выступления на XX съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

По его словам, если жильё находится в собственности менее пяти лет, при продаже недвижимости уплачивается подоходный налог.

«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно её и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жильё», — утверждает президент.

Глава государства предложил ввести льготы в отношении уплаты соответствующих налогов для семей с двумя и более детьми.

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — сказал Путин.

В Госдуме в мае предложили снизить ставку подоходного налога для работающих студентов.