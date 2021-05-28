В Госдуме предложили снизить ставку подоходного налога для работающих студентов
- РИА Новости
В своём обращении законодатель отметил, что многие студенты вынуждены совмещать обучение с трудовой деятельностью, благодаря чему они могут оплачивать учёбу, аренду жилья и собственное содержание.
Как правило, эти граждане заняты в сфере торговли, услуг, общественного питания, оформлены по стандартному трудовому договору или по договору гражданско-правового характера и уплачивают ежемесячно подоходный налог по ставке 13%.
Вместе с тем, отметил парламентарий, для определённых категорий работников, например самозанятых, в настоящее время существуют льготные налоговые ставки (4—6%) на доход.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили повысить лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей.