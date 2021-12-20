В России предложили освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги в случае смерти родителей

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.
В России предложили освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги в случае смерти родителей
  • РИА Новости

Копии обращений на имя министра труда и социальной защиты, президента Федеральной нотариальной палаты и председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей есть в распоряжении RT.

Волынец напомнила, что семье в случае потери кормильца при вступлении в наследство необходимо оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий.

Она отметила, что, согласно ст. 333.24 Налогового кодекса, госпошлину необходимо заплатить, например, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновлённым, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам, за вскрытие конверта с закрытым завещанием и его оглашение, за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автотранспортными средствами.

При этом, как пояснила детский омбудсмен, при наличии нескольких наследников государственная пошлина уплачивается каждым из них.

Она подчеркнула, что важно создавать условия стимулирования рождаемости, оказывать поддержку многодетным семьям.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё. 

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