Депутат Госдумы Щапов предложил забирать до 50% дохода у сверхбогатых
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Об этом он рассказал в комментарии URA.RU.
«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40—50% для сверхдоходов», — заявил он.
Также он заявил, что для тех, кто получает минимальный размер оплаты труда или меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля.
Депутат добавил, что в стране наблюдается серьёзный социальный разлом.
По его словам, таким образом в России будет справедливая налоговая система, которая приведёт к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряжённость.
Министерство финансов России ранее напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января 2021 года изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.