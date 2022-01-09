Депутат Госдумы Щапов предложил забирать до 50% дохода у сверхбогатых

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых россиян до 50%.
Депутат Госдумы Щапов предложил забирать до 50% дохода у сверхбогатых
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в комментарии URA.RU.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40—50% для сверхдоходов», — заявил он.

Также он заявил, что для тех, кто получает минимальный размер оплаты труда или меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля.

Депутат добавил, что в стране наблюдается серьёзный социальный разлом.

По его словам, таким образом в России будет справедливая налоговая система, которая приведёт к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряжённость.

Министерство финансов России ранее напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января 2021 года изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.

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