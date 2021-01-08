Минфин разъяснил порядок налогообложения доходов по банковским вкладам

Министерство финансов России напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в документе.

В то же время если проценты зачисляются банком в счёт пополнения вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором прошло зачисление этих процентов.

Как поясняет «Российская газета», налог затронет не только вклады на сумму свыше 1 млн рублей, но и те, доход с которых превышает необлагаемый процентный доход, который для 2021 года составляет 42,5 тыс. рублей.

Как пишет издание, многое зависит от ставки, срока вклада и особенностей выплаты процентов.

Впервые налог на проценты по вкладам нужно будет заплатить осенью 2022 года, когда Федеральная налоговая служба разошлёт уведомления о налогах за 2021 год.

С 1 января также начнёт действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Так, если доходы превышают 5 млн рублей в год, то ставка вырастет с 13 до 15%.

25 марта российский президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

Позднее Госдума приняла соответствующий закон.