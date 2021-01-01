В России вступили в силу новые правила налогообложения
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- РИА Новости
Также подоходный налог в размере 13% придётся заплатить с процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающего 42,5 тыс. рублей.
Подразумевается, что налоговая служба учитывает суммарный доход по всем вкладам одного физического лица без учёта таких параметров, как количество вкладов и их сроки. Также не имеет значения год открытия вклада.
При этом отдельно декларировать доход, полученный от вклада, не потребуется, налог будет начислен автоматически.
Подробнее о новых законах, вступивших в силу с 1 января 2021 года, — в материале RT.