Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
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- РИА Новости
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.