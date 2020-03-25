Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.