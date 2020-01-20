Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам.

«Прогноз о смерти банковских вкладов, на мой взгляд, слишком фаталистичный — падающие ставки не уничтожат систему депозитов, а приведут её к решению базовых задач», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, депозит нигде в мире не считается способом инвестирования — это способ сохранить состояние, но не приумножить его.

Как пояснил Шабанов, в России исторически сложилось так, что вклады были именно инвестиционным инструментом, но сейчас отечественный рынок подходит к мировым реалиям.

«Система депозитов, конечно, не умрёт — останутся люди, которые будут держать деньги на таких счетах. И постепенно всё больше россиян будут переходить на новые инвестиционные инструменты», — прогнозирует эксперт.

Он отметил, что финансовое и инвестиционное поведение россиян постепенно меняется и государство активно этому способствует.

«И, как показывает практика, в России будущее за повышением финансовой грамотности граждан. Люди предпочитают осваивать новую нишу и самостоятельно принимать решения о том, куда и на каких условиях вкладывать свои деньги», — добавил Шабанов.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал, почему жители России хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы.