Эксперт прокомментировал ситуацию с банковскими депозитами в России
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- РИА Новости
«Россияне очень утомлены обилием информации, которую они должны перерабатывать, чтобы принимать решения: разбираться в ЖКХ, делать с детьми уроки, вникать в вопросы здравоохранения. В результате они оказываются демотивированы, чтобы осуществлять более сложную экономическую деятельность, двигаться от депозитов к вложениям, которые могли бы обеспечить более высокий доход», — пояснил он.
Колташов также добавил, что опыт ошибок прошлого заставляет россиян действовать в безопасном режиме, которым, по мнению большинства, является банковский депозит.
Ранее РИА «Новости» опубликовали рейтинг, в рамках которого эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян, а также зафиксировали общий рост банковских вложений в России по сравнению с 2018 годом.