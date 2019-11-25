Эксперт прокомментировал ситуацию с банковскими депозитами в России

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Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал, почему жители России хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы.
Эксперт прокомментировал ситуацию с банковскими депозитами в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Россияне очень утомлены обилием информации, которую они должны перерабатывать, чтобы принимать решения: разбираться в ЖКХ, делать с детьми уроки, вникать в вопросы здравоохранения. В результате они оказываются демотивированы, чтобы осуществлять более сложную экономическую деятельность, двигаться от депозитов к вложениям, которые могли бы обеспечить более высокий доход», — пояснил он.

Колташов также добавил, что опыт ошибок прошлого заставляет россиян действовать в безопасном режиме, которым, по мнению большинства, является банковский депозит.

Ранее РИА «Новости» опубликовали рейтинг, в рамках которого эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян, а также зафиксировали общий рост банковских вложений в России по сравнению с 2018 годом. 

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