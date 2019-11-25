Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян

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Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян, а также зафиксировали общий рост банковских вложений в России по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Сообщается, что средний размер банковского вклада россиян составляет 200 тыс. рублей. Общий прирост банковских вкладов в России в период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го увеличился на 9% или 2,4 трлн рублей.

Лидером по объёму среднего банковского вклада признали Москву (822 тыс. рублей). Второе место в рейтинге осталось за Санкт-Петербургом (420,6 тыс. рублей). Тройку лидеров замкнула Магаданская область с показателем в 317,8 тыс. рублей.

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Дагестане (22,1 тыс. рублей), Ингушетии (9,1 тыс. рублей), а также Чечне (8,5 тыс. рублей).

В апреле интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Удмуртстат сообщало, что по состоянию на начало 2019 года каждый житель Удмуртии в среднем хранил на рублёвых банковских счетах 92,6 тыс. рублей.

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