СМИ: Число имеющих сбережения в валюте россиян сократилось на 6% за два года
- РИА Новости
Чаще всего такие сбережения делают жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодёжь в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и граждане, имеющие постоянную занятость (10%).
По информации Агентства по страхованию вкладов, по итогам 2018 года доля депозитов россиян в иностранной валюте выросла с 20,6% до 21,5%, но случилось это в результате изменения курса рубля.
Ранее СМИ рассказали об объёмах сбережений российских граждан.