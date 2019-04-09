СМИ: Число имеющих сбережения в валюте россиян сократилось на 6% за два года

Число россиян, имеющих сбережения в иностранной валюте, сократилось на 6% с 2017 по 2019 год, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ. В настоящее время показатель оценивается в 7%.

Чаще всего такие сбережения делают жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодёжь в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и граждане, имеющие постоянную занятость (10%).

По информации Агентства по страхованию вкладов, по итогам 2018 года доля депозитов россиян в иностранной валюте выросла с 20,6% до 21,5%, но случилось это в результате изменения курса рубля.

Ранее СМИ рассказали об объёмах сбережений российских граждан.