В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.

В беседе с ФАН он отметил, что есть специальные меры, которые может принять государство.

«Сохранить ставки по ипотечным кредитам могут субсидии процентов правительства. В бюджете должны быть определённые суммы для этого. Такие действия правительство принимало, причём делало оно это в сложные периоды», — заявил Аксаков.

Со своей стороны, финансовый аналитик, специалист по банковскому делу Михаил Хромов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что несложно понять логику решившихся на повышение ставок банковских руководителей.

«По ипотеке такое решение вызвано желанием притормозить выдачу кредитов в условиях повышенной неопределённости», — сказал он.

Как пояснил эксперт, неизвестно, сколько продлится пандемия коронавирусной инфекции, усугублённая снижением мировых нефтяных цен.

Что касается процентов по вкладам, то ситуация несколько иная, отметил Хромов.

«При снижении курса рубля у банков всегда появляется проблема: россияне стремятся снять деньги со счетов, что ухудшает для банков условия фондирования. Чтобы сохранить ресурсную базу, банки повышают проценты по рублёвым вкладам», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что ряд кредитных учреждений, включая «Росбанк», «Райффайзенбанк» и «Зенит», приняли соответствующие решения ещё до пятничного заявления ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых.