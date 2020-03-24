Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.

Так, «Открытие» подняло ипотечную ставку на 1,5 п. п., а «Совкомбанк» и «Тинькофф» увеличили ставки на вклады.

Как отмечается, ряд кредитных учреждений, включая «Росбанк», «Райффайзенбанк» и «Зенит», приняли соответствующие решения ещё до пятничного заявления ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых.

При этом ВТБ сразу после заседания регулятора решил не менять условия по кредитным продуктам, Почта Банк пока также не планирует существенно пересматривать показатели.

В «Хоум Кредит» и «ОТП Банке» высказали предположение, что сейчас финансовые организации займут выжидательную позицию. Сбербанк отказался комментировать условия по продуктам до их вступления в силу.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение ЦБ балансирует риски для экономики и финансовой стабильности. Она не исключила, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы и что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен.