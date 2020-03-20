Набиуллина прокомментировала решение по сохранению ключевой ставки

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Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки балансирует риски для экономики и финансовой стабильности. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина прокомментировала решение по сохранению ключевой ставки
  • РИА Новости

«Решение... балансирует влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера, риски для инфляции, экономики и финансовой стабильности», — приводит РИА Новости её слова.

Как подчеркнула Набиуллина, в ходе заседания рассматривались три варианта — снизить ключевую ставку, повысить или сохранить.

«Мы рассматривали, что редко бывает, три варианта: снизить, повысить или оставить неизменной», — отметила она.

При этом она заявила, что вопрос повышения ставки с повестки не снят.

«И нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы... не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен», — указала она.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. В пресс-службе регулятора отметили, что события развиваются с отклонением от сценария прогноза Банка России. 

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