С 2022 года россияне начнут платить налоги с процентов по вкладам свыше 1 миллиона рублей

С 1 января 2022 года с россиян начнут взимать налоговые платежи с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

По закону, вступившему в силу в начале прошлого года, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле: 1 млн руб. умножить на ключевую ставку ЦБ России.

Уточняется, что при действующей на 1 января 2021 года ставке Банка России на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тыс. рублей (то есть 4,25% от 1 млн рублей).

Министерство финансов России ранее напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января 2021 года изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие банковские вклады на сумму, превышающую 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет составлять более 85 тыс. рублей.