Не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей в 2022 году

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Россияне, имеющие банковские вклады на сумму, превышающую 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет составлять более 85 тыс. рублей.

Об этом пишет РИА Новости.

Министерство финансов России ранее напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января 2021 года изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.

Теперь данная сумма будет увеличена.

На последнем заседании в 2021 году Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию.

Российские банки намерены увеличить процентные ставки по своим продуктам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка.

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