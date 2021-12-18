Опрос: повышение ключевой ставки ЦБ может помочь росту ставок по продуктам банков

Согласно исследованию ТАСС, повышение ключевой ставки Центробанка России поспособствует повышению ставок по банковским продуктам в банках страны.

Как сообщили агентству в ряде кредитных организаций, российские банки планируют повысить процентные ставки по своим продуктам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка России.

На последнем заседании в 2021 году Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых.

Ранее в ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.