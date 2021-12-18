Опрос: повышение ключевой ставки ЦБ может помочь росту ставок по продуктам банков
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Как сообщили агентству в ряде кредитных организаций, российские банки планируют повысить процентные ставки по своим продуктам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка России.
На последнем заседании в 2021 году Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых.
Ранее в ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.