ВТБ допустил дальнейший рост ставок по кредитам после повышения ключевой ставки до 8,5%

Пресс-служба ВТБ сообщила, что банк не исключает возможности дальнейшего роста ставок по кредитам после решения Банка России о повышении уровня ключевой ставки до 8,5%.

«ВТБ не исключает дальнейший рост ставок по кредитам вслед за решением Центрального банка повысить уровень ключевой ставки до 8,5%», — приводит сообщение ТАСС.

В банке также пообещали в ближайшее время постараться сохранить свои ставки на текущем уровне.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% — сразу на 1 процентный пункт.

Также финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.