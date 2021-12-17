ВТБ допустил дальнейший рост ставок по кредитам после повышения ключевой ставки до 8,5%
- РИА Новости
«ВТБ не исключает дальнейший рост ставок по кредитам вслед за решением Центрального банка повысить уровень ключевой ставки до 8,5%», — приводит сообщение ТАСС.
В банке также пообещали в ближайшее время постараться сохранить свои ставки на текущем уровне.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% — сразу на 1 процентный пункт.
Также финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.