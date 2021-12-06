Греф назвал «низковатой» ключевую ставку в России для текущего уровня инфляции
- Reuters
«Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику. Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что снижение ключевой ставки Банком России может начаться раньше базового прогноза в случае преобладания дезинфляционных факторов — предполагается, что возвращение в нейтральный диапазон 5—6% произойдёт в 2023 году.