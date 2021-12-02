Глава ЦБ Набиуллина дала прогноз по ситуации с ключевой ставкой
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Согласно данным базового прогноза российского регулятора, ключевая ставка в нынешнем году составит 5,7-5,8%, в 2022 году — 7,3-8,3%, в 2023 году — 5,5-6,5%.
«Если дезинфляционные факторы будут преобладать, мы можем начать снижать ключевую ставку раньше базового сценария. Однако мы видим, что наша ключевая ставка вернётся к нейтральному диапазону в 2023 году», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
Ранее она высказалась о ситуации с инфляцией в стране.
В октябре сообщалось, что Банк России решил повысить ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5%.