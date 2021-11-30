Набиуллина высказалась о ситуации с инфляцией в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовёт», высказалась о ситуации с инфляцией в стране.

«Мы намерены проводить ту политику, которая позволит вернуть инфляцию к цели — к 4%. Мы рассчитываем, что это произойдёт к концу следующего года», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение инфляции до 4% является приоритетом для российского лидера Владимира Путина и правительства.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, высказался о возможности разворота инфляционных трендов вниз.