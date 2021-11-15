Песков назвал приоритетом властей снижение инфляции до 4% в России

Снижение инфляции до 4% является приоритетом для российского лидера Владимира Путина и правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, мы стараемся, вы знаете, не комментировать действия нашего мегарегулятора. Не будем этого делать и сейчас», — заявил он на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать действия Центробанка по снижению инфляции.

Песков отметил, что скорейшее возвращение «к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению».

Ранее сообщалось, что Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.