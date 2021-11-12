В ЦБ назвали уровень годовой инфляции в России в октябре

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В Банке России назвали уровень годовой инфляции в России в октябре.
В ЦБ назвали уровень годовой инфляции в России в октябре
  • РИА Новости

«В октябре 2021 г. годовая инфляция увеличилась на 0,73 п. п., до 8,13%», — приводит ТАСС текст из материалов регулятора.

Отмечается, что «около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, ещё четверть — продуктов питания животного происхождения (мясной, молочной продукции), что отчасти было обусловлено факторами на стороне предложения, отстававшего от спроса».

Ранее сообщалось, что Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%. 

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