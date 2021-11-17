В ЦБ высказались о возможности разворота инфляционных трендов вниз

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, высказался о возможности разворота инфляционных трендов вниз.

«Норма сбережений начала повышаться, в ближайшие месяцы мы ожидаем, что более активно начнёт работать ситуация, связанная с кредитным импульсом», — цитирует ТАСС Тремасова.

Он сообщил, что «в части ипотеки перелом уже есть, а в части необеспеченного потребкредитования эти тенденции не столь очевидны».

«Когда это заработает, тогда и можно будет говорить о том, что инфляционные тренды начинают устойчиво разворачиваться вниз. Мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время», — добавил Тремасов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение инфляции до 4% является приоритетом для российского лидера Владимира Путина и правительства.