В ЦБ высказались о возможности разворота инфляционных трендов вниз

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Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, высказался о возможности разворота инфляционных трендов вниз.
В ЦБ высказались о возможности разворота инфляционных трендов вниз
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Норма сбережений начала повышаться, в ближайшие месяцы мы ожидаем, что более активно начнёт работать ситуация, связанная с кредитным импульсом», — цитирует ТАСС Тремасова.

Он сообщил, что «в части ипотеки перелом уже есть, а в части необеспеченного потребкредитования эти тенденции не столь очевидны».

«Когда это заработает, тогда и можно будет говорить о том, что инфляционные тренды начинают устойчиво разворачиваться вниз. Мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время», — добавил Тремасов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение инфляции до 4% является приоритетом для российского лидера Владимира Путина и правительства. 

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