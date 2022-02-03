В Госдуме прокомментировали идею расширить условия получения налогового вычета на фитнес

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT высказалась о предложении депутата Ивана Сухарева ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров.
В Госдуме прокомментировали идею расширить условия получения налогового вычета на фитнес
  • РИА Новости

Депутат отметила, что инициатива расширить категорию лиц для получения налогового вычета на фитнес несёт, безусловно, положительный характер. При этом она указала на ряд существующих нюансов.

«Вопрос в том, что наши граждане до сих пор не очень активно пользуются налоговым вычетом на оплату спортивных услуг», — рассказала эксперт.

Помимо этого, до сих пор не все спортивные учреждения подали заявление на включение в реестр поставщиков спортивных услуг, подчеркнула Стенякина.

«Соответственно, некоторые люди, покупая абонемент в тот или иной фитнес-клуб, не всегда знают, могут ли они получить возмещение за получение спортивных услуг... Перед тем, как расширять список, мне кажется, что нам всем вместе нужно поработать над тем, чтобы уже имеющийся налоговый вычет полностью использовался нашими гражданами», — добавила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул инициативу расширить условия получения налогового вычета на фитнес и предусмотреть данную льготу для пенсионеров. 

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