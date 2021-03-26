Эксперт прокомментировала инициативу ввести налоговый вычет на фитнес

Директор развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко прокомментировала инициативу ввести налоговый вычет на фитнес.

«Определяющим будет тот вид деятельности, который у этой физкультурно-оздоровительной организации определён. Если у них есть такой вид деятельности, как физкультурно-оздоровительные услуги, то всё возможно, спортивный налоговый вычет можно будет получить и на себя, и на детей», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила эксперт, если такая деятельность не лицензирована, то особых условий для получения вычета не будет.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.