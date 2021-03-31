Совфед одобрил налоговый вычет для физических лиц за занятия спортом

Совет Федерации одобрил закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при затратах на спорт и фитнес.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, такой вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или ИП.

Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. При этом максимальная сумма таких расходов не может превышать 120 тыс. рублей в год, а максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Желающим получить налоговый вычет за занятия фитнесом необходимо предоставить документы, подтверждающие факт оплаты, а именно кассовый чек и копию договора с организацией.

Оформить вычет станет возможно с января 2022 года на услуги организаций, которые будут включены в соответствующий список Минспорта.

Ранее в Общественной палате прокомментировали законопроект о налоговом вычете на спорт.