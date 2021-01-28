Эксперт прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес

Адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.

«Это полезная мера, которая действительно даст возможность россиянам заниматься спортом и улучшать здоровье по доступной цене», — рассказал Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Для получения налогового вычета россиянам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие расходы на оплату услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

«Успех применения подобной меры среди населения может оказаться неоднозначным из-за необходимости сбора большого количества документов, однако компенсация в виде 13% будет полезным бонусом, так как стоимость фитнес-услуг достаточно велика», — резюмировал эксперт.

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Inforeactor прокомментировала идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.