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В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали законопроект о налоговом вычете на фитнес

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва прокомментировала законопроект о налоговом вычете на фитнес.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали законопроект о налоговом вычете на фитнес
  • © Andrey Arkusha / Russian Look
  • globallookpress.com

В беседе с НСН она рассказала, какие документы понадобятся для получения такого вычета.

«Нужны два документа — договор и кассовый чек. С ними можно претендовать на налоговый вычет. Важно, чтобы предприятие, которое оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги, было в списке предприятий, на которые этот налоговый вычет распространяется», — отметила Киселёва.

По её словам, список формирует Министерство спорта России.

Киселёва выразила надежду, что после принятия закона возможность получения налогового вычета по нему распространят и на весь 2021 год.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.

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