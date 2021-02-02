В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали законопроект о налоговом вычете на фитнес

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва прокомментировала законопроект о налоговом вычете на фитнес.

В беседе с НСН она рассказала, какие документы понадобятся для получения такого вычета.

«Нужны два документа — договор и кассовый чек. С ними можно претендовать на налоговый вычет. Важно, чтобы предприятие, которое оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги, было в списке предприятий, на которые этот налоговый вычет распространяется», — отметила Киселёва.

По её словам, список формирует Министерство спорта России.

Киселёва выразила надежду, что после принятия закона возможность получения налогового вычета по нему распространят и на весь 2021 год.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.