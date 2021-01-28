В Общественной палате прокомментировали законопроект о налоговом вычете на спорт

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева прокомментировала принятие Госдумой в первом чтении поправок к Налоговому кодексу, которые позволят гражданам получить налоговый вычет по НДФЛ при оплате услуг, связанных с физкультурой и спортом.

«Инициатива похвальная и нужная. Но есть нюанс. Что считать физкультурно-спортивными услугами и кто их может оказывать? В федеральном законе о физической культуре и спорте (#329-ФЗ) как такового понятия «физкультурно-спортивные услуги» нет. И что к ним относится, тоже непонятно. Вероятно, подразумеваются тренировки. Но это требует уточнения», — заявила Истягина-Елисеева.

Она отметила, что пока нет ясности, поспособствует ли введение всех этих вычетов достижению главной цели — вовлечению населения в регулярные занятия физкультурой и приобщению к здоровому образу жизни.

«Или станет легальной возможностью недоплатить налоги? Нужно всё хорошо подготовить, просчитать и обсудить. Безусловно, все мы поддерживаем любые начинания, которые помогут повысить качество жизни и получить качественные услуги для наших сограждан», — добавила Истягина-Елисеева.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Inforeactor прокомментировала идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.